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РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции по гумпомощи Сирии через два КПП

РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции по гумпомощи Сирии через два КПП
Доставка гуманитарной помощи в Сирию
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай заветировали новый проект резолюции СБ ООН, предложенный Германией и Бельгией, по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на полгода – до 10 января 2021 года – через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава".

Согласно итогам прошедшего в пятницу голосования, "за" проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили "против".

Таким образом, проект резолюции не был принят из-за того, что два постоянных члена Совета его не поддержали.

Во вторник Россия и Китай наложили вето на первый вариант проекта Германии и Бельгии, которые предлагали продление механизма трансграничной помощи на год, до 10 июля 2021 года, через два погранперехода "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава".

В свою очередь после голосования Россия внесла на рассмотрение в Совет альтернативный проект о доставке гумпомощи до 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним – "Баб Аль-Хава". В среду российский документ не набрал необходимого для принятия числа голосов.

РФ Китай СБ ООН Сирия

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