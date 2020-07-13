Медь подорожала выше $2,98 за фунт впервые с апреля 2019 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Медь продолжает дорожать и на торгах понедельника ее цена впервые с апреля 2019 года превысила отметку $2,98 за фунт, сообщает Trading Economics.

Шахтеры на медном руднике Zaldivar компании Antofagasta в Чили пригрозили забастовкой после того, как не смогли договориться с работодателем об оплате труда. По словам рабочих, компания пытается исключить из трудовых контрактов существующие льготы.

Ранее котировки контрактов на медь повышались из-за перебоев в работе крупнейших производителей металла в Чили и Перу на фоне мер, предпринимаемых для ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом Китай, крупнейший потребитель меди в мире, демонстрирует стабильный спрос на металл, отмечают аналитики.

Чилийская госкомиссия по меди Cochilco прогнозирует сокращение производства в стране в текущем году на 200-240 тыс. тонн в том случае, если заболеваемость COVID-19 начнет снижаться и карантинные ограничения будут сняты в соответствии с ожиданиями. Производство меди в Чили в 2019 году составило 5,8 млн тонн.

Котировки сентябрьских фьючерсов на медь на NYMEX к 16:25 МСК выросли на 2,3% - до $2,9635 за фунт.