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Лукашенко заверил, что белорусская земля останется родной для россиян

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в пятницу в Минске.

"Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали", - подчеркнул белорусский лидер, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона, конечно же, настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись. "И с нашей стороны есть список, и с российской. Чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши отношения союзные должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", - обратил внимание белорусский президент.

Премьер Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча с Лукашенко состоялась после заседания.

Александр Лукашенко Белоруссия Михаил Мишустин

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