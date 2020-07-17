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Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию" в рамках Союзного государства

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия могли бы найти достаточно большое количество новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора, речь идет о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными и равноправными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилие с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора", - сказал он.

"Говоря об интеграции, и вы всегда это подчеркиваете, мы говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем", - добавил Мишустин.

Ранее в ходе встречи с премьером РФ белорусский президент предложил строить отношения двух стран на равноправной основе. "Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Михаил Мишустин Белоруссия

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