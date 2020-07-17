Кафе в Израиле отказались выполнять решение властей о закрытии на выходные

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Израильские заведения общественного питания выступили против решения правительства страны закрыть их для посетителей на выходные и заявили, что не намерены ему подчиняться, пишет газета The Times of Israel.

"Мы снова наблюдаем за непредсказуемым и безответственным поведения правительства, сбившегося с пути. Нельзя ожидать, что мы закроем наши заведения после уведомления за несколько часов ", - говорится в заявлении израильской ассоциации ресторанов.

В ночь на пятницу правительство Израиля издало распоряжение о закрытии ресторанов и мест общественного питания с вечера пятницы по утро воскресенья. В это время заведения смогут обслуживать клиентов с заказами навынос или с доставкой на дом.

Несколько ресторанов в Тель-Авиве, Иерусалиме и в Беэр-Шеве заявили о намерении работать в открытом режиме, несмотря на это распоряжение. Они заявили, что не станут "субъектами диктатуры", и раскритиковали правительство за то, что оно "принимает решения среди ночи". Они заявили, что такая мера приведет к огромным финансовым потерям и скоплению массы пищевых отходов.

"Мы купили продукты на тысячи шекелей и мы не собираемся их выбрасывать. Мы не считаем правильным выбрасывать (еду - ИФ) в мусорное ведро. Мы не видим никакой логики в том, чтобы позволить пляжам работать, а нам - нет", - заявил владелец сети ресторанов в Тель-Авиве. Он добавил, что как минимум в пятницу вечером его заведения продолжат работать, несмотря на запрет.