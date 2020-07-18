Несколько украинцев попали в плен к пиратам у берегов Нигерии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе было похищено 13 из 19 членов экипажа, среди захваченных моряков - четыре украинца, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел Украины.

Как рассказали "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе ведомства, нападение произошло 17 июля у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу).

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела, отметили в МИД.