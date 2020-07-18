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В Китае за сутки выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом: 22 больных в активной форме и 14 бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев 16 зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, шесть активных и девять бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: 10 больных в активной форме и пять бессимптомных. Из них 14 случаев были "импортированы", один инфицированный в активной форме был обнаружен в Синьцзяне.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 664 активных случаев заражения при 2 004 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 60 новых случаев заболевания: 58 в Гонконге и два на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 213 больных с коронавирусом: в Гонконге – 1 713 (при 11 случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 454 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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