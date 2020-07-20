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"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил, что "черные ящики" сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, на борту которого в январе погибли все 176 человек, прибыли в Париж.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал Шампань в своем твиттере.

Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе украинского лайнера во Францию с целью получить информацию с устройства, сообщило в субботу агентство Associated press.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что "черный ящик" был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.

Агентство ранее поясняло, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, когда они готовились к возможной контратаке после обстрела баз с американскими военными в Ираке, предпринятого в ответ на убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.

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