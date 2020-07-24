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"Черные ящики" сбитого в Иране украинского авиалайнера расшифрованы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Расшифровка бортовых самописцев сбитого 8 января в Иране украинского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) подтвердила факт внешнего воздействия на самолет, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса - ИФ) PS752 были успешно считаны и расшифрованы", - написал он в твиттере в пятницу.

По его словам, расшифровка подтвердила факт внешнего воздействия на лайнер "МАУ". "Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - добавил замминистра.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Крушение украинского самолета в Иране

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Украина Иран МАУ Международные авиалинии Украины

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