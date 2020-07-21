Военные самолеты США провели разведку у границ России на Черном море

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На фоне проходящих на Черном море американо-украинских учений Sea Breeze 2020 два военных самолета США во вторник совершили разведывательные полеты вдоль южных границ России, которые продолжались более трех часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, длительное время курсировал к юго-западу от Крыма, приближаясь к побережью полуострова в районе Севастополя на расстояние примерно 45 км.

Вслед за ним к российским берегам на Черном море подлетел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии. После дозаправки в воздухе от самолета-заправщика KC-135R он совершил серию пролетов вдоль юга и юго-запада Крыма и к югу от Керченского пролива, а также побережья Кубани. Полет выполнялся на удалении около 50-60 км от берега над международными водами Черного моря.

Тем временем, в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря, встав в круг, летал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, который мог следить за воздушной обстановкой в Крыму.

Аналогичные полеты морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W выполняли вблизи Черноморских границ России 1 и 14 июля.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, 14 июля на перехват американских разведывательных самолетов у границ РФ на Черном море российские военные поднимали истребители дежурных сил ПВО.

По сообщению 6-го оперативного флота США, 20 июля в акватории Черного моря стартовали американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2020. В них задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе из США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

В учениях, в частности, принимают участие боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы и Второй постоянной противоминной группы НАТО, а также зашедший в Черное море ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78).