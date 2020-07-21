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Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Греческий суд приговорил двух российских моряков к гигантским срокам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", - сказал Мельников.

Как пояснил собеседник агентства, такой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20, дополнительные сроки были добавлены за остальные инкриминируемые преступления.

Мельников отметил, что в суде моряки вину не признали.

Осужденные россияне утверждают, что приехали в Турцию работать: они должны были перевозить туристов. "После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт", - сказал Мельников.

Правозащитник отметил, что греческий суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними. По его словам, близкие моряков создали в соцсети группу и собирают деньги на оплату адвокатов и другие нужды осужденных россиян.

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Греция Россия

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