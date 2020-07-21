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Греция не сообщила посольству РФ о приговоре двум российским морякам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Греции до сих пор не получило официального уведомления о приговоре в отношении российских моряков, осужденных за перевозку нелегалов.

"Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало", - говорится в сообщении российской дипмиссии, размещенном в фейсбуке во вторник вечером.

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"Российские граждане Константин Семёнов и Иван Возниковцев были задержаны в Греции летом 2019 г. Их обвинили в незаконной перевозке мигрантов. В ожидании судебного разбирательства они находились в афинской тюрьме Коридаллос", - информирует посольство.

Там отметили, что консульские сотрудники посещали россиян, "передавали им списки адвокатских контор, информацию о нормативной базе по возможной передаче в Россию для отбывания наказания там, оформляли требующиеся документы, оказывали другое содействие, отслеживали условия содержания, контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали тесный контакт с близкими одного из задержанных".

О том, что греческий суд приговорил двух российских моряков к гигантским срокам за перевозку нелегальных мигрантов, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции",- сказал Мельников "Интерфаксу".

Как пояснил собеседник агентства, такой большой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20 человек, дополнительные сроки были добавлены за иные инкриминируемые преступления.

Мельников отметил, что в суде моряки вину не признали.

Осуждённые россияне утверждают, что прибыли в Турцию для работы: они должны были перевозить туристов. "После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт",- рассказал Мельников.

Правозащитник отметил, что греческий суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними.

"Сейчас близкие моряков создали в соцсетях группу и собирают средства на оплату адвокатов и иные нужды узников", - сказал собеседник агентства.

РФ Греция

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