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Экс-охранника СС концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Земельный суд Гамбурга приговорил Бруно Д., который был охранником в концлагере Штуттгоф, к двум годам условного заключения, сообщает в четверг Welt.

Мужчина, которому сейчас 93 года, обвиняется в пособничестве в убийствах в 5232 случаях, защита требовала освобождения подсудимого. На момент преступлений Бруно Д. было 17 лет, поэтому его приговорили по кодексу для несовершеннолетних.

По данным стороны обвинения, с 9 августа 1944 по 26 апреля 1945 года мужчина служил охранником в концентрационном лагере под Гданьском. Обвиняемый признал этот факт, но указал, что сделал это не добровольно – он был солдатом вермахта и из-за диагностированного порока сердца был признан негодным для фронта, тогда командование направило его в концлагерь.

В своем последнем слове обвиняемый попросил прощения у выживших в концлагере людей и их родственников. На процессе присутствовало около 40 обвинителей, большинство из них – выжившие бывшие узники концлагеря. Четверо из них высказались в суде лично, еще двое передали видеообращения. Они рассказывали о ежедневных издевательствах, побоях, многочасовых построениях, казнях, голоде и эпидемии сыпного тифа.

Большинство узников лагеря Штуттгоф умерли от голода, истощения и болезней. По данным немецких СМИ, в этом лагере находились родные Клауса фон Штауффенберга, участника провалившегося покушения на Адольфа Гитлера.

Обвиняемому вменили пособничество в убийствах в 5 232 случаях – из этого числа 30 человек расстреляли в крематории, 200 человек погибли в газовых камерах – их отравили газом "Циклон Б". Как минимум 500 человек умерли от истощения.

Германия

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