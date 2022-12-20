Суд признал 97-летнюю машинистку соучастницей убийства 10505 узников концлагеря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Германии суд города Итцехо признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер виновной в соучастии в убийстве 10505 узников концлагеря Штуттгоф, где она работала машинисткой-стенографисткой у коменданта. Как сообщает CNN, она получила два года тюрьмы с отсрочкой.

Суд установил, что Фурхнер работала в лагере с 1943 года до его освобождения в мае. И, хотя ей еще не было 20 лет, она работала с корреспонденцией и документами, в которой речь шла о судьбе заключенных, так что она должна была быть в курсе происходящего. Защита возражала, что трудно установить, что именно подсудимая знала в те годы, и что она была не единственной секретаршей в офисе коменданта Пауля Вернера Хоппе.

Фурхнер стала первой гражданской служащей нацистской Германии, которую привлекли к судебной ответственности в связи с преступлениями, совершенными в концлагере, отмечает Guardian.

Cудебный процесс над ней начался в 2021 году. В сентябре, незадолго до его начала она сбежала из дома престарелых. Полицейские ее нашли несколько часов спустя.

В общей сложности суд продолжался около сорока дней, заседания продолжались примерно по два часа, подсудимую в суд привозили на машине скорой помощи. В суде выступили в том числе 30 свидетелей - выжившие узники Штуттгофа и родственники убитых. Среди них был Йозеф Саломонович, который ребенком попал в лагерь вместе с отцом. Его отец был расстрелян в 1944 году. Саломонович в 2021 году говорил журналистам, что Фурхнер была виновна, даже если просто сидела в офисе в лагере.

Историки рассказывали суду о распорядке в лагере, о применяемых там пытках и казнях и о документообороте, касающемся узников, с которым имела дело подсудимая. Кроме того, по их оценкам, она могла многое видеть, проходя по территории лагеря, и даже выглядывая из окна.

В конце процесса Фурхнер сказала, что очень сожалеет о том, что происходило в лагере.

Штуттгоф, расположенный неподалеку от Гданьска, с января 1942 года имел статус концлагеря первой степени. В нем, по разным оценкам, погибли от 63 тысяч до 65 тысяч человек, в том числе евреи, поляки и советские военнопленные. Их расстреливали, убивали в газовых камерах, они умирали от холода и голода.

Комендант лагеря Пауль Вернер Хоппе в 1955 году получил срок за причастность к гибели заключенных и отсидел пять лет.