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Суд в Германии отказался рассматривать дело 95-летнего охранника концлагеря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Германии отказался начать судебный процесс по делу 95-летнего мужчины, который, предположительно, работал охранником концлагеря Маутхаузен в Австрии, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В суде отметили, что такое решение вызвано отсутствием достаточных доказательств для рассмотрения этого дела.

В судебных материалах этот человек фигурирует под именем Ханс Х. Ему были предъявлены обвинения в октябре этого года.

Со своей стороны, в прокуратуре заявили, что подали апелляцию на это решение.

Мужчину обвиняют в пособничестве убийствам более 36 тыс. человек в концлагере Маутхаузен. Согласно данным обвинения, мужчина с лета 1944 по весну 1945 года служил охранником в лагере в составе дивизии СС "мертвая голова".

"В его обязанности входило наблюдение за узниками ночью во внутренних и днем во внешних кордонах, а также наблюдение за "маршами" рабочих отрядов, в том числе к каменоломне "Венский котлован"", - сказано в сообщении прокуратуры.

Охранники должны были следить за попытками побега заключенных и в случае такового стрелять на поражение.

Сообщается, что в период деятельности обвиняемого в лагере было убито минимум 36 223 человека. В большинстве случаев люди умерли от слабости, но также и от так называемых "смертоносных ванн", при которых узников заставляли до смерти сидеть в ледяной воде; из-за инъекций препаратов, из-за голода.

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Теги: Германия

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