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Румынские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Об этом сообщает в четверг министерство обороны РФ.

"В ходе полёта экипажи самолётов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В военном ведомстве отмечают, что "лётчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей".

"Все полеты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в пресс-релизе.

Румыния Минобороны РФ ВКС РФ Ту-22М3

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