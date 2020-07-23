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ВС Белоруссии не стал возбуждать дело по жалобам Бабарико на отказ ЦИК

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении гражданского дела по жалобам Виктора Бабарико на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты.

"Отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Виктора Бабарико на постановление Центральной комиссии республики Белорусии по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 июля 2020 года №92 об отказе в регистрации кандидатом в президенты", - говорится в решении ВС, опубликованном на сайте суда в четверг.

Решение вступает в законную силу немедленно и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

В документе поясняется, что в соответствии с законодательством человек, выдвинутый кандидатом в президенты, может обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатом в трехдневный срок со дня принятия решения. "Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит", - говорится в определении.

"Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного избирательным кодексом срока", - отмечается в документе.

"При таких обстоятельствах правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико отсутствуют", - заявили в суде.

Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и находятся в СИЗО КГБ.

14 июля в Центризбиркоме Белоруссии состоялась регистрация кандидатов в президенты страны. Бабарико отказали в регистрации, что повлекло за собой недовольство его сторонников и жалобы в различные инстанции.

Верховный суд отказался принять к производству жалобу на решение ЦИК, подписанную от имени Бабарико адвокатом Максимом Знаком на основании нотариальной доверенности. После этого 17 июля в СИЗО жалобу от своего имени подписал сам Бабарико.

За пост президента Белоруссии борются пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Выборы должны состояться 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико

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