Мэр Портленда пострадал от действий федералов во время протестов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мэр города Портленд (штат США Орегон) Тед Уилер пострадал от действий сотрудников федеральных правоохранительных служб, которые применили слезоточивый газ в ходе подавления протестов близ здания федерального суда в городе, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, Уиллер рассказал, что в ночь на четверг он впервые подвергся воздействию слезоточивого газа. По словам мэра, он почувствовал слабость и закашлялся, однако с демонстрации не ушел.

Отмечается, что неизвестно, знали ли федеральные агенты о том, что во время подавления протестов Уиллер находился среди участников акции.

Появление Уиллера в центре города в ночь на четверг произошло спустя несколько часов после того, как прокуроры штата Орегон издали указ, запрещающий федеральным агентам в Портленде участвовать в подавлении протестов. В частности, генеральный прокурор Орегона Эллен Розенблюм обвинила федералов в аресте демонстрантов без причины, а также в применении чрезмерной силы. Федеральные власти оспаривают эти обвинения.

Как сообщает агентство, накануне, 22 июля, протестующие собрались у здания федерального суда, при этом в ходе демонстраций мэр Портленда выступил против присутствия федеральных агентов в городе.

"Я хочу поблагодарить тысячи из вас, кто выступил против оккупации этого города администрацией Трампа", - заявил мэр толпе у здания суда.

Некоторые жители Портленда обвинили Уиллера в том, что он не взял под контроль действия местной полиции, которая неоднократно использовала слезоточивый газ против протестующих, прежде, чем в город прибыли федеральные агенты.

Демократы требуют расследовать действия федералов в ходе протестов

20 июля три законодателя Палаты представителей от Демократической партии призвали генерального инспектора министерства юстиции Майкла Горовица и генерального инспектора министерства внутренней безопасности США Джозефа Куффари расследовать применение силы федеральными правоохранительными органами в ходе протестов в Портленде.

В дополнение к недавним сообщениям о применении силы в Портленде законодатели отметили более ранние инциденты, когда федеральные власти использовали дым и резиновые пули, чтобы принудительно очистить от протестующих площадь Лафайет в Вашингтоне.

"Граждане обеспокоены тем, что администрация развернула тайную полицию не для расследования преступлений, а для запугивания лиц, которых она считает политическими противниками, и что использование этой тактики будет распространяться по всей стране. Поэтому мы просим вас немедленно приступить к рассмотрению этих вопросов", - отметили демократы.

Волна беспорядков в США после смерти Джорджа Флойда

Волна насилия и беспорядков на расовой почве обрушилась на многие американские города после того, как в конце мая от чрезмерных действий полицейского при задержании скончался чернокожий житель Миннеаполиса (штат Миннесота) Джордж Флойд.

В частности, в Портленд, где был объявлен режим ЧП, для стабилизации обстановки были введены федеральные силы. Уиллер впоследствии заявил, что присутствие федеральных правоохранительных органов ведет к еще большему насилию в городе, и призвал вывести их оттуда. "Они не помогают нам... Они нагнетают и без того опасную ситуацию", - сказал Уиллер в эфире телеканала CNN.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что администрация пытается "помочь Портленду, а не навредить ему".