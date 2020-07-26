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2,6 млн патронов к "Калашникову" нашли на складе в Сухуме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более 2,6 млн патронов для автомата Калашникова обнаружили на складе одного из сухумских предприятий, занимающегося оптовой торговлей стройматериалов.

"На арендуемой территории предприятия "Каскад-М" изъяты около 900 ящиков с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов - 2 миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 5,56 мм", - сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Отмечается, что операцию по изъятию боеприпасов провели сотрудники управления экономической безопасности при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД республики.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии.

Абхазия Сухум

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