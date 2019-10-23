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Алекперов заявил о начале выхода "ЛУКОЙЛа" из саудовского проекта с Saudi Aramco

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco геологоразведочного проекта в Саудовской Аравии, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"С Saudi Aramco у нас традиционно дружеские отношения. У нас там был крупный геологоразведочный проект, открыли там месторождение. К сожалению, это сложно построенное месторождение, сверхглубокие (пласты - ИФ). Saudi Aramco, правительство Саудовской Аравии не смогли создать те условия, чтобы это было экономически целесообразно разрабатывать", - сказал он.

"Мы сейчас ведем процесс передачи (проекта - ИФ) королевству. Надеюсь, что до конца года он завершится", - добавил Алекперов.

"Мы делаем огромные трейдинговые совместные операции. Litasco (международный трейдер "ЛУКОЙЛа" - ИФ) является крупным приобретателем нефти и поставщиком нефтепродуктов", - напомнил он.

Алекперов добавил, что компания обсуждает сотрудничество с Saudi Aramco в третьих странах. "Пока не обсуждаем совместное участие в Узбекистане. Но мы постоянно изучаем совместные возможности. В том числе в третьих странах, на африканском континенте совместно работать. Но это пока в стадии изучения и переговоров", - сказал он.

"ЛУКОЙЛ" владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco - LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 году "ЛУКОЙЛ" сообщал, что открыл два месторождения в Саудовской Аравии - Тухман и Мушаиб - с запасами по категории С1 плюс С2 в 70 млн тонн конденсата и 300-400 млрд кубометров газа. Компания ожидала начала добычи углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 году. Однако стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 году "ЛУКОЙЛ" заявил, что выходит из проекта.

Планы на Африку

"ЛУКОЙЛ" сохраняет интерес к Западной Африке и планирует расширить свое присутствие в регионе. "Есть ещё ряд проектов в Западной Африке, которая нас очень интересует, это нефтеносная провинция, где каждый год какие-то новые открытия", - сообщил Алекперов.

По его словам, в ходе форума Россия - Африка компания планирует подписать несколько документов на уровне меморандумов. Он уточнил, что компанию в регионе интересуют проекты, связанные с шельфом.

"Плюс к нам поступили от ряда государств Африки просьбы изучить и дать возможный комментарий по downstream. Мы в меморандумах отмечаем ряд пунктов, что компания приложит усилия для изучения и при наличии экономической целесообразности сможет в дальнейшем продолжить переговорный процесс. Потому что вопросы даунстрима на африканском континенте сложные. Мы очень осторожно к этому относимся", - пояснил Алекперов.

Он заявил, что "ЛУКОЙЛ" ожидает одобрения правительством Ганы до конца года проекта разработки шельфового месторождения Пекан. "Мы ведем достаточно активные переговоры с правительством Ганы по глубоководному блоку. Надеюсь, что совместно проведем цикл переговоров. У меня встречи будут здесь (в Сочи - ИФ) с руководством Ганы, и этот вопрос будет стоять на повестке дня", - сообщил Алекперов, добавив, что разведочный цикл завершен.

Глава компании уточнил, что "ЛУКОЙЛ" продолжает переговоры по опциону в Блоке 132 в Нигерии. "Через два блока - 140 и 132 - мы планируем быть крупными акционерами в проекте, где оператор Shell. Там завершились с правительством переговоры, и я надеюсь, что оператор в ближайшее время примет окончательное решение по инвестиционному решению", - сказал он.

"Сегодня мы везде в наши экономические параметры закладываем цену на нефть около $60 с учетом инфляции. Эти проекты показывают положительный экономический эффект", - продолжил Алекперов.

Кроме того, он сообщил, что у компании есть желание совместно с Eni расширять присутствие в Конго.

ЛУКОЙЛ Saudi Aramco Вагит Алекперов

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