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Ураган "Ханна" обрушил часть стены Трампа на границе США и Мексики

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции, разрушен ударом урагана "Ханна", сообщает Daily Mail.

Этот участок располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас, он был построен на частные средства.

Ранее в июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде.

Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

Между тем, в социальных сетях появились съемки, на которых видно, как под шквальными ударами ветра и при сильном дожде рушатся несколько секций стены.

США Мексика

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