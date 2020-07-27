Бывший глава охраны Лукашенко приговорен к 12 годам лишения свободы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина в получении взятки в размере $192 тысяч и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

"Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в $192 тыс. – 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация $192 тыс.", - сообщил из зала Верховного суда портал tut.by.

В прошлом Втюрин являлся также главой службы безопасности президента Белоруссии.

Также суд вынес приговоры в отношении других фигурантов "дела Втюрина".

По решению суда, бывший председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович признан виновным в получении совместно с Андреем Подгорным взяток в общей сумме не менее $868,75 тыс. и приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Экс- заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Белоруссии признан виновным в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее $868,75 тыс. и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией $526 тыс. Сообщается, что остальную сумму он уже погасил.

Бывший генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов признан виновным в получении взятки в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Суд установил, что Владимир Жилин, фактический руководитель компании "Мобильный сервис" (Минск) в виде взяток передал более $900 тыс. и за это он приговорен к 4 годам лишения свободы.

Юрий Пономарев, бывший исполнительный директор Банка БелВЭБ, признан виновным в даче взятки в $13 тыс., а также в получении выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Экс-директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов Юрий Зданевич приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взятки $82,5 тыс.

Бывший начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО "АСБ Беларусбанк" Алексей Милованов признан виновным в получении взятки в сумме $27 тыс. и приговорен к 6 годам лишения свободы.

Двое граждан России – Виталий Горбачев (представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком") и Владимир Казанцев (также представитель этих компаний) признаны виновными в передаче взятки на $190 тыс. и приговорены к 2 годам лишения свободы каждый.

Бывший начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Игорь Кудасов признан виновным в получении взятки не менее $30 тыс. Ему назначили 3 года лишения свободы, но он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

"Дело Втюрина" слушалось в Верховном суде более 4 месяцев. По делу проходило 16 фигурантов. По версии государственного обвинения, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования (статья 430 УК "Получение взятки"), а вторые – передавали взятки за возможность заключить выгодный контракт (статья 431 "Дача взятки").

Как сообщал Комитет государственной безопасности, у взяткополучателей изъято более $1,65 млн, 62 тыс. евро, более 1 кг золота.

Как сообщалось, в начале июля гособвинение запросило для Втюрина у Московского суда Минска 14 лет колонии усиленного режима. Одновременно прокурор попросил сократить Втюрину срок на год по закону об амнистии к 75-летию Победы.

Втюрину вменяли несколько взяток и подстрекательство подельника к даче взятки гендиректору "Белтелекома".

В 2007-2014 годах Втюрин возглавлял службу безопасности президента Александра Лукашенко. С сентября 2014 по апрель 2019 года он был заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси и членом коллегии МВД. В апреле 2019 года Лукашенко его уволил, а после этого он был задержан.

Вместе со Втюриным был задержан гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, их заподозрили в получении взяток от граждан России. По утверждению КГБ, Втюрина взяли с поличным, когда он получил $148 600 от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике, а Сиводедов взял 15 тысяч евро за помощь в поставках телекоммуникационного оборудования. Их дела связаны.

Процесс над Втюриным и еще 15 фигурантами проходил с 10 марта. В получении и передаче взяток обвинялись восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.