Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Таковы данные социологического опроса, проведенного Gallup

Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского института изучения общественного мнения Gallup.

По его данным, рейтинг доверия Германии в 2019 году составил 44%, что на четыре процентных пункта выше, чем в 2018 году.

В то же время рейтинг одобрения США составил в 2019 году 33%, что всего на один процентный пункт выше рейтинга Китая (32%) и на три процентных пункта выше России (30%).

Отмечается, что рейтинг одобрения США является самым низким среди стран-союзников в Европе, где 61% не одобряют деятельность руководства Америки, а рейтинг одобрения составляет всего 24%.

Единственным континентом, где США сохранили рейтинг одобрения, является Африка – 52% жителей континента положительно отзываются об этой стране.

Исследование Gallup было проведено в 135 странах в прошлом году.

По словам одного из руководителей Gallup Мухаммеда Юниса, на мировой статус Вашингтона могла повлиять пандемия коронавируса.

"Имидж руководства США мог пострадать, поскольку мир наблюдает за тем, как штаты США и федеральное правительство борются с распространением инфекции", - цитирует издание The Guardian слова Юниса.

Между тем, отмечает издание The Guardian, результаты опроса противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что во время его президентства страна вновь стала уважаемой во всем мире. Отмечается, что с приходом администрации Трампа рейтинг одобрения страны снизился на 18%.

По данным издания, США занимали лидирующую строчку в рейтинге ведущих мировых государств в период администрации экс-президента Барака Обамы, за исключением 2011 года, когда США заняли вторую строчку в списке с небольшим отрывом от Германии.