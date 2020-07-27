Половина граждан Молдавии высказались за роспуск парламента

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Чуть более половины граждан Молдавии выступает за роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Vox Populi - 2020", представленные в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе.

"Ситуация с досрочными выборами существенно изменилась. Если еще недавно большинство граждан не поддерживали досрочные выборы, то сейчас 51% опрошенных выступает за досрочные парламентские выборы. На это повлияли постоянные скандалы в парламенте, сообщения о покупке депутатов, о перебежчиках и т.д. При этом 32% по-прежнему выступают против роспуска парламента, а 17% не определились с ответом", - отметил председатель АСДМ Виктор Мокану.

По его словам, среди предпочтений лидирует пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ), за которую готовы проголосовать 34,1%. За партию "Действие и солидарность" (PAS) бывшего премьер-министра Майи Санду готовы проголосовать 21,9%, за партию "Шор" - 5,1%, за "Нашу партию" - 4,4%, за Демпартию - 3,9%. При этом, 14% не знают, за кого голосовать, а 7% не будут участвовать в выборах.

"Если учитывать только респондентов, которые разделяют определенные политические убеждения (определившиеся избиратели), то за ПСРМ готовы проголосовать 43,5%, за PAS - 27,9%, за партию "Шор" - 6,5%, за "Нашу партию" - 5,6%, за Демпартию - 5%,за "Платформу DA" - 4,2%", - сказал Мокану.

Между тем количество сторонников вступления Молдавии в Евразийский союз и в Европейский союз оказалось почти одинаковым. Если бы вопрос о присоединении к тому или иному блоку был вынесен на референдум, то 41,7% респондентов высказались бы за присоединение Молдавии к ЕАЭС, а 40,9% - к Евросоюзу. Только 7,5% считают, что Молдавии нет необходимости присоединяться к тому или иному союзу, еще 5,3% не приняли бы участие в голосовании.

Большинство респондентов выступают за сотрудничество со всеми странами. "На вопрос об отношениях Молдавии с ЕС - 72,1% респондентов оценивает их как "хорошие" или "очень хорошие" и только 11,8%, как плохие или очень плохие. Отношения с Румынией - 63,8% респондентов оценивает, как "хорошие" и "очень хорошие", 31,5% - как "плохие" или "очень плохие", с Украиной - 61% и 32,1%, с Россией - 68,6% и 26,9%, с США - 63,9% и 14,7%, соответственно", - отметил Мокану.

Если бы на референдум был бы вынесен вопрос о присоединении Молдавии к НАТО, то 50,6% респондентов проголосовали бы против такой инициативы, а 24,2% - "за". Еще 12,5% участников опроса не приняли бы участие в плебисците, 5,4% - не знают, что из себя представляет НАТО, а 7,3% - затрудняются с ответом.

Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ) в период 14-24 июля среди 1175 человек старше 18 лет. Погрешность - 3,0%.

Политический кризис в Молдавии

Вопрос о роспуске парламента Молдавии обсуждается в последние месяцы. Это связано с тем, что после выхода из фракции Демпартии 16 из 29 депутатов в парламентском большинстве осталось 50 из 101 депутата. Необходимый минимум для принятия законов обеспечивает независимый депутат Александр Олейник.

Конституционный суд постановил, что парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев мандата президента, а досрочные парламентские выборы не могут проходить в один день с выборами президента. Предполагается, что процедура роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов будет запущена после президентских выборов, которые назначены на 1 ноября.