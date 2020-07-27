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У офиса Зеленского началась акция против прекращения огня в Донбассе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - У офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник вечером проходит акция против реализации последних договоренностей, достигнутых в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы по режиму прекращения огня в Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у офиса президента собралось несколько сотен людей. Митингующие критикуют договоренности о прекращении огня на востоке Украины, которые, по их мнению, ставят под угрозу жизни военнослужащих, которые не смогут открывать огонь в ответ на действия противника. Кроме того, участники акции разместили транспарант с именами 184 военных, убитых, по их словам, за время президентства Зеленского.

Участники акции потребовали отправить в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Протестующие заявили, что ждут выполнения своих требований до Дня независимости Украины - 24 августа, когда они намерены провести более масштабную акцию и напомнить главе государства о своих требованиях.

С 00:01 27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению режима прекращения огня, который, согласно договоренностям, должен продлиться до полного урегулирования кризиса.

Украина Киев Донбасс Владимир Зеленский

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