Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский кризис

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждался, в частности, кризис между Арменией и Азербайджаном, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Путин обсудили укрепление двусторонних отношений, напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии", - пишет агентство.

В понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что масштабные военные учения с участием турецких военных пройдут в Азербайджане. Маневры пройдут после недавнего обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.