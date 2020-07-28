В США заявили о важности отслеживать гиперзвуковые ракеты из космоса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американским вооруженным силам необходимо получить возможность оперативно отслеживать из космоса пуски гиперзвуковых ракет, заявил во вторник замглавы Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон.

"Нам нужны сенсоры в космосе, чтобы усилить наши возможности по слежению за такими ракетами", - сказал он в сенате, комментируя, в частности, успехи РФ в сфере разработки гиперзвуковых ракет.

"Нам необходимо получить возможность, как можно быстрее видеть такого рода угрозы", - добавил Дикинсон.

Он претендует на пост главы Космического командования США, В настоящее время сенат США рассматривает эту кандидатуру.