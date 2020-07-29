Госдеп заявил об общем у США и РФ интересе в предотвращении инцидентов в космосе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - США и Россия заинтересованы в поддержании связи и консультаций по проблемам исследования космоса во избежание инцидентов, заявил американский госдепартамент по итогам американо-российской встречи в Вене по вопросам космической безопасности.

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении коммуникации, например о том, как улучшить коммуникацию между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь предотвратить или управлять космическими инцидентами и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

В нем отмечается, что стороны обменялись мнениями "о текущих и перспективных космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили повестку дня для содействия безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе".

Встреча состоялась в рамках диалога по стратегической безопасности.