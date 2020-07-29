Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Госдеп заявил об общем у США и РФ интересе в предотвращении инцидентов в космосе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - США и Россия заинтересованы в поддержании связи и консультаций по проблемам исследования космоса во избежание инцидентов, заявил американский госдепартамент по итогам американо-российской встречи в Вене по вопросам космической безопасности.

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении коммуникации, например о том, как улучшить коммуникацию между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь предотвратить или управлять космическими инцидентами и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

В нем отмечается, что стороны обменялись мнениями "о текущих и перспективных космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили повестку дня для содействия безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе".

Встреча состоялась в рамках диалога по стратегической безопасности.

США Россия

Новости

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы через Демпартию США

Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Иран во время учений выпустил ракету по модели авианосца США

Экономический кризис

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');