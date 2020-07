Фондовый рынок США снизился под давлением акций техкомпаний

Фото: EPA

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник, при этом заметно подешевели акции технологических компаний.

Инвесторы также оценивали проект нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн, который в понедельник представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса.

"Чтобы акции продолжили вчерашний рост, необходимо достичь согласия до пятницы, когда истекает срок выплаты увеличенных пособий по безработице", - отмечает главный рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писсурос.

Он также считает, что пакет мер объемом около $1 трлн или меньше, скорее всего, разочарует рынок.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле 2020 года опустился до 92,6 пункта с пересмотренных 98,3 пункта в июне, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июньское значение оценивалось в 98,1 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса в июле до 94,5 пункта.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,4%. Alphabet Inc. (SPB: GOOG) потеряла в цене 1,7%, Facebook Inc. (SPB: FB) - 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 1,6%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 3,9%. Американская фармкомпания по итогам второго квартала отчиталась о снижении скорректированной прибыли до $0,78 с $0,8 на акцию, однако аналитики, опрошенные FactSet, ожидали большего сокращения показателя - до $0,67 на акцию. Помимо этого, Pfizer сообщила о начале новой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Стоимость Raytheon Technologies Corp. снизилась на 0,2%, несмотря на то, что выручка компании во втором квартале подскочила на 24% и составила $14,06 млрд при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $13,46 млрд.

Котировки McDonald's Corp. (SPB: MCD) опустились на 2,5%. Скорректированная прибыль сети ресторанов быстрого питания в апреле-июне снизилась до $0,66 с $2,05 на акцию годом ранее и оказалась ниже консенсус-прогноза в $0,74 на акцию.

Бумаги 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 4,9%. Компания по итогам второго квартала зафиксировала падение скорректированной прибыли на 16% - до $1,78 в расчете на акцию, выручки - на 12%, до $7,18 млрд. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит $1,81 на акцию, выручка - $7,32 млрд.