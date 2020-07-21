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В МВФ заявили, что доминирование доллара может усугубить экономические последствия COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доминирование доллара США в мировой торговле и финансах может усилить эффект кризиса, вызванного COVID-19, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ).

"Укрепление доллара может усилить падение мировой торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе", - говорится в исследовании МВФ.

Падение курсов валют emerging markets к доллару в условиях пандемии способствовало надеждам на рост конкурентоспособности экспорта развивающихся стран, пишет Financial Times.

Однако, по мнению экономистов МВФ, развивающиеся страны вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих нацвалют к доллару для стимулирования экономики, поскольку динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в долларах.

В то же время, укрепление доллара приводит к росту импортных цен и снижению спроса на импортные товары и услуги.

Помимо этого, восстановление туристической отрасли, которая обычно сильно реагирует на колебания нацвалют, ограничено из-за карантинных мер.

В МВФ отметили, что наибольшая доля расчетов в долларах наблюдается во внешней торговле стран Латинской Америки и Азии.

В марте на фоне обвала мировых фондовых рынков спрос на доллар подскочил, в результате чего Федеральная резервная система США запустила своп-линии с иностранными центробанками. В мае курс доллара начал снижаться, а спрос иностранных ЦБ на долларовые займы сократился.

Однако курс валют развивающихся стран относительно доллара все еще остается ниже докризисного уровня. Как отмечает FT, бразильский реал с начала года подешевел примерно на треть, а курс мексиканского песо снизился к доллару на 20%.

МВФ доллар

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