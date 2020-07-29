Bloomberg узнал о переговорах о продвижении продуктов Google на гаджетах Samsung

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Материнская компания Google - Alphabet Inc. - и южнокорейский производитель электроники Samsung обсуждают продвижение продуктов Google на устройствах Samsung, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, Google сможет усилить контроль над поисковой системой на устройствах Samsung. Хотя операционная система Android уже является основной на устройствах южнокорейского производителя, Samsung будет продвигать использование цифрового помощника Google, а также магазина приложений Play Store.

Для Samsung это может означать снижение интеграции ее собственных продуктов, включая цифрового помощника Bixby. Однако на фоне падения спроса на смартфоны в условиях пандемии компания ищет способы увеличить выручку, а ее переговорная позиция ослабла.

Детали возможной сделки не раскрываются, но, как отмечает Bloomberg, Google ежегодно платит миллиарды долларов за то, чтобы его поисковая система по умолчанию использовалась в браузере Safari на устройствах Apple.

Samsung - крупнейший производитель смартфонов в мире. Продажи компании в прошлом году приблизились к 300 млн мобильных устройств. По данным IDC, в первом квартале текущего года продажи смартфонов Samsung упали на 18,7% в годовом выражении - до 58,4 млн единиц.

"Samsung сохраняет приверженность своей собственной экосистеме и сервисам, - сказал представитель компании. - В то же время Samsung тесно сотрудничает с Google и другими партнерами, чтобы предложить лучший опыт нашим пользователям".

В Google же заявили, что, "как и все производители устройств с системой Android, Samsung может свободно создавать свой собственный магазин приложений и цифрового помощника".

Samsung предпринимала попытки разработать собственные сервисы для смартфонов, включая операционную систему Bada OS, которая позже была заменена на Tizen, также не снискавшую популярность.