Gartner спрогнозировал рост продаж носимых гаджетов на 18% в 2021 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В 2021 году расходы конечных пользователей на носимые электронные устройства вырастут на 18,1% - до $81,5 млрд, прогнозируют аналитики исследовательской компании Gartner.

Усиление интереса людей к мониторингу собственного здоровья на фоне пандемии COVID-19 будет способствовать скачку продаж "умных наклеек" (термометры, пульсометры и другие измерители физических показателей, которые клеятся на кожу) более чем на 27% в этом году - самый значительный подъем среди всех сегментов рынка.

Также росту продаж будет способствовать переход на удаленную работу. Из-за этого в 2020 году, к примеру, продажи наушников взлетели более чем в 2,2 раза, а в 2021 году ожидается дальнейший их рост на 19,9%.

Снижение продаж прогнозируется только в сегменте браслетов - на 1,6% в этом году и на 8,7% в 2022 году.