МКС приподняли на километр перед прилетом в октябре нового экипажа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована в среду в рамках подготовки к прилету в октябре нового экипажа, сообщает "Роскосмос".

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", с помощью которого была осуществлена коррекция орбиты, были включены в 16:57 по Москве, МКС получила импульс в 0,65 м/с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,1 км, сообщили в госкорпорации.

Данная операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.