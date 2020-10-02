Песков назвал резонансной тему проверок одиноких мужчин, обратившихся к суррогатным матерям

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что информация о возможных задержаниях одиноких мужчин, которые решили воспользоваться помощью суррогатных матерей для рождения ребенка, будет проверена и будут даны "какие-то разъяснения", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он переадресовал журналистов в Следственный комитет. "Тема, конечно, достаточно резонансная", - признал он.

1 октября сотрудник СКР на условиях анонимности рассказал журналистам, что ведомство планирует проверки и аресты одиноких мужчин, которым суррогатные матери родили детей. Им могут быть предъявлены обвинения в покупке детей. Источник объяснил, что по закону эти мужчины не могут быть донорами спермы, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация".

В январе в Одинцове полицейские нашли в квартире мертвого младенца и трех живых с няней, и выяснили, что все дети были рождены суррогатными матерями. 23 июня в московской квартире были обнаружены еще пять таких новорожденных, которых должны были забрать биологические родители из Китая, но не смогли из-за пандемии. По фактам были возбуждены уголовные дела о торговле детьми.

По данным "Коммерсанта" всего таких детей нашли 11, по делу были арестованы несколько человек, в том числе врачи, а организатором схемы следствие считает гендиректора "Росюрконсалтинг" Константина Свитнева. Сообщалось, что в результате уголовного дела пострадал филиппинский политик Фредениль Эрнаес Кастро, чьи биологические дети были изъяты органами опеки.