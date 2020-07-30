Более 100 военных из Египта прибыли в Сирию для помощи Дамаску

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Египет отправил до 150 солдат в Сирию для поддержки военных операций Дамаска, сообщает в четверг турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

По данным источников, военные прилетели на самолете, который сел на аэродроме в провинции Хама.

"Анадолу" отмечает, что вооруженные стрелковым оружием египетские солдаты размещены около города Саракиб в провинции Идлиб и в районе Хан Асель в провинции Алеппо - недалеко от линии фронта в идлибской зоне деэскалации.

Агентство утверждает, что египтяне поддерживают координацию с проиранскими формированиями, которыми командуют офицеры Корпуса Стражей Исламской революции.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве 5 марта согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.