Семья осужденного в РФ американца сочла приговор несправедливым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Родственники американца Тревора Рида, осужденного в России на девять лет колонии, назвала приговор несправедливым и политически мотивированным, сообщает Associated Press.

"Семья бывшего американского морского пехотинца, который получил девятилетний срок в России за применение насилия против двух полицейских, заявила, что его приговор несправедливый и мотивированный политически", - передает агентство.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан назвал "театром абсурда" приговор Риду.

Рид летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании. В июле его признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанный является 28-летним гражданином США, уроженцем штата Техас студентом Тревором Ридом, временно проживающим в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В Москву он приехал на курсы русского языка, а также, чтобы встретиться со своей девушкой, которая проживала в российской столице.