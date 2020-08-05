Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

"Военное ведомство выделит часть своего личного состава для выполнения специальных задач и поручит Следственному комитету разобраться в причинах этой катастрофы", – заявил совет местным СМИ.

В заявлении совета говорится, что президент Ливана Мишель Аун принял решение выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на 2020 год в виде чрезвычайных ассигнований, а правительству рекомендовано объявить в Бейруте чрезвычайное положение. Аун поручил выделить кредиты для больниц и выплатить компенсации семьям погибших.

По последним данным, число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута достигло 78 человек, почти четыре тысячи человек ранены.

Власти Ливана считают, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что серия взрывов в Бейруте была нападением.