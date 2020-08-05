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В Китае за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 27 больных в активной форме и 24 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы 22 активных случая, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 57 новых инфицированных: 36 в активной форме и 21 бессимптомный.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 84 тыс. 491 активный случай заражения при 2 тыс. 103 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 82 новых случая заболевания, 80 - в Гонконге, два - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрирован 4 тыс. 191 больной с коронавирусом: в Гонконге - 3 тыс. 669 (42 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 476 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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