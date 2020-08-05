Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Более 700 тысяч человек в мире скончались от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний, сообщил портал Worldometer в ночь на среду.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 704 231 человек, инфицированы 18 697 882, излечились почти 12 миллионов.

В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 290 при 4,9 миллиона заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тысяч инфицировано 2,8 миллиона, в Индии скончались 39,8 тысячи, зафиксировано 1,9 миллионв случаев заражения.