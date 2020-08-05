Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Астероид 2009 PQ1 в среду пролетел в 4,1 млн км от Земли, следует из данных космических наблюдений НАСА.

По информации американского космического агентства, диаметр астероида составлял от 84 до 190 метров. Для сравнения, средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Согласно имеющимся данным, астероид пронесся вблизи Земли в районе 16:35 по всемирному времени UTC (19:35 мск) на расстоянии, примерно в семь раз превышающем дистанцию до Луны. Очередной пролет этого астероида вблизи Земли ожидается в 2137 году.

Ранее американские ученые уже отмечали, что этот астероид, который был открыт 14 августа 2009 года, на данный момент не угрожает Земле.

Астероид 2009 PQ1 относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.