Военные РФ отметили обострение обстановки в некоторых районах Сирии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Отряды арабского племенного ополчения, выступающие против поддерживаемых США вооруженных формирований, взяли под контроль ряд населённых пунктов на восточном берегу Евфрата, заявил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Отмечается обострение обстановки в неподконтрольных правительству Сирийской Арабской Республики районах провинции Дэйр-Эз-Зор. Ряд населённых пунктов на восточном берегу реки Евфрат взят под контроль отрядами арабского племенного ополчения, выступившими против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти", - сказал Щербицкий.

По его утверждению, "основной причиной протестных выступлений местного населения является тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных ВС США и подконтрольными им формированиями районах".

Он добавил, что "незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни".

"Российская Федерация совместно с правительством Сирийской Арабской Республики готовы принять все необходимые меры по нормализации обстановки в Заевфратье, возобновлению национального диалога, а также обеспечению безопасности и благосостояния жителей региона", - заявил глава центра.