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США перебросили из Ирака в Сирию более 50 единиц бронетехники

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - США направили из Ирака на свои базы в сирийской провинции Эль-Хасака свыше 50 единиц военной техники, сообщает в воскресенье портал Al-Masdar со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что американская техника накануне пересекла границу Ирака и Сирии через пограничный переход Аль-Валид, который ведет в иракскую провинцию Найнава.

По данным Al-Masdar, в составе конвоя США также наличествовали танки, грузовики и автоцистерны с топливом.

Портал напоминает, что за последние месяцы США с целью поддержать свое военное присутствие к востоку от реки Евфрат отправляли в Эль-Хасаку тысячи грузовиков с военнослужащими, оружием и прочим оборудованием.

Сирия США Ирак

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