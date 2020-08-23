США перебросили из Ирака в Сирию более 50 единиц бронетехники

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - США направили из Ирака на свои базы в сирийской провинции Эль-Хасака свыше 50 единиц военной техники, сообщает в воскресенье портал Al-Masdar со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что американская техника накануне пересекла границу Ирака и Сирии через пограничный переход Аль-Валид, который ведет в иракскую провинцию Найнава.

По данным Al-Masdar , в составе конвоя США также наличествовали танки, грузовики и автоцистерны с топливом.

Портал напоминает, что за последние месяцы США с целью поддержать свое военное присутствие к востоку от реки Евфрат отправляли в Эль-Хасаку тысячи грузовиков с военнослужащими, оружием и прочим оборудованием.