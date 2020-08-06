Два заложника остаются в отделении банка в Гавре

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вооруженный человек, захвативший в четверг шесть заложников в отделении банка во французском городе Гавре, вскоре после 21:00 (22:00 по Москве) освободил еще одного удерживаемого, теперь их осталось двое, передал телеканал BFMTV.

Правоохранители продолжают переговоры с захватчиком, сообщают французские СМИ.

Как сообщалось, вооруженный пистолетом человек, известный правоохранителям своей психической неуравновешенностью и рядом уголовных преступлений, захватил шестерых заложников в отделении одного из банков Гавра.

Ранее захватчик освободил двух заложников, и еще одному удалось убежать.

По данным СМИ, захвативший отделение банка требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.