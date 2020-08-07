Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Перестрелка с боевиками в Ингушетии, смерть девочки в Среднеуральском монастыре, указ Трамп об устранении угрозы, исходящей от TikTok

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Ингушетии прошла контртеррористическая операция. С 22:25 режим КТО ввели на территории города Назрани и части Малгобекского района - в городе шла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц. Одного боевика ликвидировали. По имеющимся данным, боевики намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики

- Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok. Согласно указу президента США, начиная с 45 дней после опубликования, запрещены любые сделки с компанией ByteDance Ltd.

- Девочка-подросток умерла в Среднеуральском женском монастыре. 15-летняя девочка не из Свердловской области, в монастыре она находилась вместе с родителями.

- Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса. Среди них медики и сотрудники мэрии Москвы. По словам источника, на следующей неделе ожидается регистрация этого препарата, после чего начнется вакцинация людей из групп риска - врачей, учителей, работников транспортных предприятий.

- В Генштабе пригрозили задействовать ядерный потенциал РФ при ракетной атаке. "Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил", - говорится в публикации ведомства. Также стратегии России дали имя "активная оборона", Вашингтон обвинили в разрушении стратегической стабильности и предрекли рост "пороговых стран" с ядерным оружием при развале ДНЯО.