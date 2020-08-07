Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 19 089 364+278 972

Установлена личность ликвидированного в Ингушетии боевика

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Участник незаконных вооруженных формирований, убитый в ходе спецоперации в Назрани (Ингушетия), опознан, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу информированный источник.

"По предварительным данным, нейтрализованный во время КТО в Ингушетии 25-летний житель республики Муслим Евлоев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники силовых структур получили оперативную информацию, что в одном из домов может скрываться член бандподполья. В ходе проверки домовладения в районе железнодорожного вокзала в Назрани произошла перестрелка. Боевик получил ранения несовместимые с жизнью.

Евлоев родился 11 ноября 1995 года в Ингушетии. Начал выступать за сборную Кыргызстана по борьбе с 2015 года. За это время он выиграл Игры исламской солидарности в Баку и международный турнир "Яшор Догу". Помимо этого на его счету серебро на чемпионате Азии 2017 года в Индии.

Евлоев выиграл золотую медаль чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке. Он выступал в состязаниях весовой категории до 74 кг и одержал четыре победы подряд.

Ингушетия

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

В Генштабе назвали российскую стратегию "активной обороной"

Генштаб обвинил Вашингтон в разрушении стратегической стабильности

В Ингушетии ликвидирован боевик

В Ингушетии ликвидирован боевик

В ингушской Назрани ввели режим контртеррористической операции

В Генштабе пригрозили задействовать ядерный потенциал РФ при ракетной атаке

В Генштабе пригрозили задействовать ядерный потенциал РФ при ракетной атаке

Источник сообщил о перестрелке в ингушской Назрани

Девочка-подросток умерла в Среднеуральском женском монастыре

Девочка-подросток умерла в Среднеуральском женском монастыре

Что произошло за день: четверг, 6 августа

Российская "дочка" Chanel попала под проверку ФТС

Российская "дочка" Chanel попала под проверку ФТС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');