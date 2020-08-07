Установлена личность ликвидированного в Ингушетии боевика

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Участник незаконных вооруженных формирований, убитый в ходе спецоперации в Назрани (Ингушетия), опознан, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу информированный источник.

"По предварительным данным, нейтрализованный во время КТО в Ингушетии 25-летний житель республики Муслим Евлоев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники силовых структур получили оперативную информацию, что в одном из домов может скрываться член бандподполья. В ходе проверки домовладения в районе железнодорожного вокзала в Назрани произошла перестрелка. Боевик получил ранения несовместимые с жизнью.

Евлоев родился 11 ноября 1995 года в Ингушетии. Начал выступать за сборную Кыргызстана по борьбе с 2015 года. За это время он выиграл Игры исламской солидарности в Баку и международный турнир "Яшор Догу". Помимо этого на его счету серебро на чемпионате Азии 2017 года в Индии.

Евлоев выиграл золотую медаль чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке. Он выступал в состязаниях весовой категории до 74 кг и одержал четыре победы подряд.