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Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Среди них медики и сотрудники мэрии Москвы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Несколько московских медработников и сотрудников столичной мэрии уже опробовали на себе вакцину от коронавируса, сделано это было добровольно, в рамках клинических испытаний препарата, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к городской администрации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ряд медицинских работников и чиновников в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной, которая на данный момент еще не зарегистрирована.

"В рамках проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19 несколько сотрудников мэрии и медиков, в основном главврачи больниц, в добровольном порядке уже опробовали на себе антивирусный препарат", - сказал источник, уточнив, что речь идет о вакцине, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи.

По словам источника, на следующей неделе ожидается регистрация этого препарата, после чего начнется вакцинация людей из групп риска - врачей, учителей, работников транспортных предприятий.

Источник утверждает, что "прививки сделают только тем, кто даст свое согласие". По данным собеседника агентства, на первом этапе Москва получит несколько тысяч доз вакцины.

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