В Генштабе назвали российскую стратегию "активной обороной"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все возможные меры, чтобы нейтрализовать любую агрессию, заявляют в Генеральном штабе Вооружённых сил РФ.

"Такой подход отражает стратегию активного сдерживания и его можно охарактеризовать как "активная оборона". При этом Россия предпринимает и будет предпринимать все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы", - сказано в статье представителей Генштаба, которую публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Авторы публикации - начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин.

Они отмечают, что "ядерная политика" РФ "носит сугубо оборонительный характер". "Это не простая декларация, а краеугольный камень общей политики нашего государства, на котором строилось и строится стратегическое сдерживание. Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против нашей страны", - говорится в статье.

Разъясняя доктринальные положения, которые содержатся в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", авторы отмечают, что этот инструмент направлен "на обеспечение понимания потенциальным противником, в том числе и коалиционного состава, неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии против России и её союзников - нанесения ему неприемлемого ущерба в ответном ударе".

"По своей сути ядерное сдерживание является специфической формой рефлексивной политики нашего государства, осуществляемой путём воздействия главным образом на военно-политическое руководство потенциального противника за счет убеждения в неотвратимости негативных для него последствий в результате гарантированного применения РФ сил и средств ядерного сдерживания", - пишут авторы.

Они напоминают, что в основе ядерного сдерживания лежат боевые возможности ядерных сил различного базирования, следовательно, поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения сдерживания, является одной из приоритетных задач нашего государства.

"При этом констатируется минимальная достаточность боеготовых сил и средств, способных за счёт рациональности их структуры и состава, способов применения, а также высокой боевой готовности обеспечить нанесение неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику при любом развитии военно-политической и стратегической обстановки. Это означает, что Россия не будет втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений, приоритет отдается не количественному, а качественному их составу", - сказано в публикации.

В доктринальных положениях подчеркнуто, пишут авторы, что "основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада и связаны с наращиванием у границ РФ группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия, с развертыванием систем и средств ПРО, ударных средств различного назначения и базирования, в том числе и космического".