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В Казахстане раскрыли крупнейшую в истории страны нарколабораторию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в ходе спецоперации ликвидирована подпольная нарколаборатория, изъято более 55 кг синтетического наркотика "мефедрон", крупная сумма валюты и огнестрельное оружие, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности республики (КНБ).

Согласно распространенной в пятницу информации, 27 июля КНБ задержал двух граждан Казахстана, производивших в лаборатории в Алма-Ате синтетические наркотики. Как заявили в Комитете, в ходе обысков лаборатории, квартир и машин подозреваемых была найдена партия мефедрона, стоимость которой на черном рынке составляет порядка 1,5 млрд тенге (порядка 3,6 млн долларов США).

Кроме того, изъято лабораторное оборудование, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 кг наркотиков, указывается в сообщении. При этом подчеркивается, что ликвидированная нарколаборатория является "крупнейшей в истории страны".

По данным пресс-службы, первоначально подозреваемые кустарно производили наркотики по месту проживания. Затем на вырученные от их продажи деньги они приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка в Алматинской области, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству мефедрона.

"Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в так называемом теневом сегменте сети Интернет "DarkNet". При этом оплату за наркотики получали преимущественно в биткоинах", - отмечается в сообщении.

Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане, указывается в информации.

Задержанные арестованы. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) Уголовного кодекса республики.

Алма-Ата Казахстан Комитет нацбезопасности

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