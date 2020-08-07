Вильнюс направил Минску ноту протеста из-за ситуации с БелАЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного топлива в реактор, как считают в Вильнюсе, небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Соответствующая нота протеста литовского МИД передана в пятницу Минску, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В Вильнюсе считают, что действия Белоруссии нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности прибалтийской страны, ее окружающей среды и населения.

Нота содержит призыв к Минску остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов Евросоюза (ЕС), а также сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями.

Литва будет и впредь добиваться общих решений в ЕС, в форматах международных конвенций и других многосторонних форматах по поводу констатации допущенных Белоруссией нарушений и исправления недостатков, заявляют в МИД.

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС

"Росатом" объявил в пятницу о начале загрузки ядерного топлива на энергоблоке N1 Белорусской АЭС (то есть о начале физического пуска энергоблока - ИФ). "В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки", - сообщила госкорпорация в твиттере.

"Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения 3+. Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Они отвечают всем "постфукусимским" требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность. Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в республике Беларусь, братской для нас стране", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, которого цитирует пресс-служба.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень, 1% мощности. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Энергоблок N1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения 3+, сооруженного по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один - на Ленинградской АЭС. В июле начались пусковые операции на четвертом аналогичном энергоблоке, также на Ленинградской АЭС.

По данным Минэнерго Белоруссии, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Предполагается, что первый энергоблок выйдет на полную мощность в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").