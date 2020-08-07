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Гражданин Азербайджана инсценировал свое похищение в Алма-Ате ради выкупа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Азербайджана подозревается в инсценировке собственного похищения в Алма-Ате, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По данным полиции, 37-летний мужчина от лица "похитителей" отправил одному из своих партнеров, бизнесмену из Нур-Султана, свою окровавленную фотографию и голосовое сообщение с требованием выкупа в размере $100 тыс.

Казахстанский бизнесмен обратился в полицию, и та быстро выяснила, что похищение - всего лишь инсценировка, в которой участвовал сам "похищенный" иностранец, его двоюродный брат и двое знакомых.

"На фото действительно гражданин Азербайджана, только кровь на его одежде - кролика, мясо которого разделали специально для атрибута", - сказал начальник управления криминальной полиции города Еркин Инкаров.

Гражданина Азербайджана и его подельников обнаружили на съемной квартире. Полиция Алма-Аты даст их действиям правовую оценку.

Азербайджан Казахстан Алма-Ата

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